Analyse van de aanloop en verdeeldheid las u hier, maar nu enkel en alleen even over de bovenstaande speech en diens ontvangst. Ten eerste, de meeste Amerikaanse tv-stations zonden de speech niet of slechts heel gedeeltelijk uit. "ABC, NBC, CBS, MSNBC stuck to regular entertainment programming." CNN schakelde direct na de formele aankondiging over naar een paneldiscussie. Fox News zond hem bijna volledig uit, en alleen NewsMax ging echt all the way (vandaar die embed gisternacht).

Maar dan, de speech zelf. Voor Trump-begrippen ingetogen, verbindend (met de nadruk op Afro-Amerikanen en Latinos) en relatief rancune-vrij. Kortom; P R E S I D E N T I E E L! Opmerkelijk, dochter Ivanka was niet aanwezig (!) bij de aankondiging, haar echtgenoot Jared wel. Ivanka liet via Instagram weten dat ze deze ronde niet deel zal nemen aan de campagne of een eventueel nieuw presidentschap. Het is onduidelijk hoe Jared hier in staat.

Opmerkelijk: Ivanka doet niet mee.

Dynastie-erfgenaam Barron begint enorm op z'n vader te lijken, maar nog langer

