Ja nee echt explosief wordt dit niet maar we houden toch wel graag het vuurtje warm onder de voorzittersstoel dus we zappen even naar de Tweede Kamer om te zien of het gebouw al bezet is de regeling van werkzaamheden te volgen. Reken maar dat Vervelende Vera lastige verzoeken krijgt over het Ambtelijk Ontspoorde Arib-Onderzoek (dossier / tijdlijn). De halve bedrijfstop is opgestapt, de voorman van de OR is vertrokken, maar Vera zit er vooralsnog warmpjes bij omdat ze bescherming geniet van hogerhand. (Een andere verklaring hebben we echt niet meer. Ome Mark en Tante Sieg bewaken de hamer.) Waarom het dan toch niet explosief wordt? Omdat woensdag een Commissie voor de Werkwijze is waar Bergkamp zich achter kan verschuilen, dus de hamerbezetting van D66 duurt nog minstens een etmaal. Livestream van een fulminerende oppositie desalniettemin na de breek. Om het onderwerp lekker warm te houden, zeg maar. (Straks later vanavond meer bij GSTV.)

UDPATE: Kamer (minus Sylvana Simons) nog druk met feliciteren van ex-Presidiumlid Ockje Tellegen met haar lintje

UPDATE: En nu ook nog stemmingen, DRUK LOOPT OP

UPDATE: Geen debat, maar morgen dus wel Commissievergadering

De vorige Cie voor de Werkwijze liep zo af: