: want? Ik zal mezelf iets verduidelijken want ik was al bang voor een soortgelijke reactie nadat ik mijn vorige post verzond. Ik doel met het verschil niet op de leiders/regimes dat zijn net zulke despoten maar op de situatie. De reaguurders waar ik aan refereer liepen blind achter Poetins leugens aan en wenste dat Nederland zo’n leider had. Ik hoor niemand de leugens van Saudi Arabië of Erdogan hier herhalen of roepen dat we zulke leiders moeten krijgen. Dat Turkije in de NAVO zit is van voor erdogans tijd en de hoop en verwachting is dat die middels verkiezingen vroeg of laat weer verdwijnt, je kunt landen ook niet uit de NAVO gooien. En zo kan ik nog wel even doorgaan waarom deze situaties dus totaal anders zijn met een andere historische oorsprong ook.