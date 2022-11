Heerlijk, het F1-seizoen eindigt ondanks de al lang beslechte titels voor coureur & constructeur alsnog in een dikke vette soap, nota bene in de stal waar de wereldtitels van 2022 hangen. Max Verstappen verloor in de laatste ronde op Interlagos een heleboel fans omdat hij Checo Perez niet liet passeren. Perez kan nog tweede worden in het kampioenschap maar moet dan wel LeClerc voorblijven dus die twee extra puntjes van P6 hadden 'm wel geholpen. Max had "his reasons" om daar niet bij te helpen, zei hij boos over de boordradio - waarna Checo zuchtte "This is who he really is" (audio van beiden) en na afloop tegen Argentijnse media zei dat Max zonder hem nooit twee wereldtitels had gewonnen - wat niet geheel onwaar is trouwens.

Nou, dat liet dus een bom afgaan in de paddock want plotseling blijkt iedereen en z'n Telegraafjourno al maanden te weten dat Checo zijn auto expres in de bandenstapel gooide in Monaco om pole te behouden, een race die hij aansluitend won ten koste van Verstappen. Dat is nogal een beschuldiging. Op internet vliegen boordcamera's en telemetrie je om de oren: gaf Checo niet opvallend veel gas vóór de apex van Portier? Ineens vermoedt iedereen opzet waar we eerst onhandigheid zagen. Helmut Marko en Christian Horner wisten er van, weet nu plotseling ook iedereen. En Max komt in het Sky-interview hierboven over als dat rechtlijnige rotjoch dat iedereen de waarheid wil zeggen, en van iedereen de waarheid verwacht. (Let ook op hoe onverschillig hij toegeeft dat ie wist dat Hamilton hem geen ruimte zou geven en dat doorzetten tot een crash zou leiden.)

Nou. SCHITTERENDE SPORTSOAP! Heeft Max krediet verspeeld door zijn Minister van Defensie in de rug te schieten, of probeerde Red Bull Racing vuil spel van hun Mexicaanse meesterknecht onder de racehelm te houden? De seizoensfinale in Abu Dhabi wordt wederom niet saai, maar ditmaal zijn het de nummers 2 en 3 die met evenveel punten aan de start verschijnen, op een grid waar de rijders van Aston en Alpine elkaar ook al de tent uit vechten, Russell het groentje de veteraan Hamilton heeft verslagen en Carlos Sainz probeert om Charles LeClerc te vervangen als eerste Ferrari-piloot. Maar nu even terug naar Monaco dus: