Minder mensen…dat zet pas zoden aan de dijk. Erg vreemd dat het juist altijd de klimaatwappies zijn die juist daar niet over willen praten. Iemand in Ghana stoot veel minder uit dan diezelfde persoon in Nederland. En als hij in Ghana blijft stopt het ongebreideld fokken daar ook vanzelf een keer (ziektes/oorlog/hongersnood etc). Als alle ontwikkelingshulp nou eens gegeven wordt in de vorm van prikpillen komen we een stuk verder in deze wereld. En ja, in Europa moeten ook minder mensen komen maar als het aan de originele Europese bevolking ligt lukt dat prima.