Mensen, boeren, koempels, knuppels. Het is weer de elfde van de elfde en dat kan maar een ding betekenen. U trekt een schon pekske uit de kast, zegt tegen uw baas (hoi Pritt) dat u vanaf een uur of 11 even naar de wc moet en dan is het om 11.11 uur de hele dag ZUIPEN GEBLAZEN! Omroep Brabant is erbij maar wat kan u het schelen, u staat toch al in het café, en zo ingewikkeld is het allemaal ook niet. U drinkt een beetje bier, u leutert een beetje met die en die en als het echt niet meer gaat schuift u wat worstenbroodjes naar binnen, waarop deze vicieuze cirkel uit de hel opnieuw begint. Oeteldonk is hardcore en daar begint het om 11.11 uur, Kielegat en Kruikestad gaan los om 16.11 uur en in Lampegat zijn ze (een seizoen na nrc) vooral bezig met de positie van vrouwen in dit mannenbolwerk. Zeitgeist enzo. Proost makkers, later meer!

Blijft ook in 2022 steengoed

EN MET PASEN HOOR JE ZE NIET!!!!