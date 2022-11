Ja, relevant, want dit is tot nu de sterkste speech om de Russische moed erin te houden tot nu toe. Aanzienlijk beter dan die groteske debiliteiten waaronder die Russische jihad-priester op het Rode Plein voordat Poetin daar de 'annexaties' officieel uitriep. Bovendien geeft het ook een kijkje in de laatste retorische lijnen die Rusland nog heeft om hun bevolking aan boord te houden, want het begint wel een beetje op te raken allemaal.

Andere tijden: Solovyov danst met Zelensky