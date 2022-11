Toen ik deze week op het literaire blog Tzum een bloedserieuze reportage las over bejaarde hippies, millennials en sneeuwvlokjes die onder leiding van sjamaan Arnon Grunberg Het Kwaad bestuderen op een eilandje in de Vinkeveense Plassen, bij een haardvuur keuvelend over Hannah Arendt, markies de Sade en het oeuvre van Michel Haneke, en na een potje tantra-seks in de hottub gezamenlijk snurken in een tipi, dacht ik: Poetin heeft een punt met zijn kritiek op het westen, dat volgens hem ten onder gaat aan dit soort flauwekul. Drop that bomb!

Bejaarde pipo Bram Esser doet verslag:

Arnon Grunberg, de goeroe zelf, kwam aangereden in een zilverkleurige Range Rover die werd bestuurd door Peter, een man met mooi lang grijs haar. Ik stapte in.

‘Hoe gaat het?’ vroeg Arnon. Ik zei dat ik me wat schuldig voelde over het in de steek laten van mijn vrouw en pasgeboren baby. Dat vond hij belachelijk want hij liet toch zelf ook vrouw en kind in de steek zonder daar moeilijk over te doen. ‘Jij bent veel beter dan ik in het kwaad getraind,’ was mijn antwoord. Daarin moest hij me wel gelijk geven.

En: Arnon vertelde dat hij graag de grenzen opzocht en dat hij, net als de Sade, wilde zien hoe ver hij kon gaan. ‘Ik wil niemand oproepen om hier in het midden van de kring te gaan poepen, of poep te eten zoals De Sade. Het kan ook anders. Je kan veel dingen doen zonder jezelf te verliezen’, stelde hij. ‘Ironie helpt daarbij, of je volgt je fantasie.’

Ik heb een poosje gehoopt dat Grunberg de Nederlandse Philip Roth zou worden maar hij is verworden tot de ongewervelde kruidenier en de colporteur en de SRV-man van de vaderlandse bellettrie. De enige papieren media waarin hij geen column heeft, zijn de Telegraaf en de Allerhande en de beste man wordt al sinds jaar en dag door de linkse kerk beschouwd als een hedendaagse Spinoza en op handen gedragen door de NPO.

Wie zijn hersenscheten bestudeert, komt al snel tot de ontdekking dat het hoofdzakelijk MAVO-prietpraat is, gespeend van enige academische onderbouwing. Algemeen Dagblad-gansje Debby Gerritsen heeft meer impact met haar stukjes. De wijsheden van Grunberg komen rechtstreeks uit de Encyclopedie voor Zelfstudie, die ik altijd bij militairen in Ede aantrof. De vaders van mijn vriendjes in die vrolijke kazerne-plaats waren in de regel geen grote schijnende lichten en om hun onnozelheid te compenseren citeerden ze te pas en te onpas uit de genoemde Encyclopedie voor Zelfkennis die eenzaam op een boekenplankje stond te pronken, naast het schilderij met het huilende zigeunerjongetje.

Niet voor niets liet Grunberg zich recentelijk fotograferen met Laura Bromet, het minst scherpe mesje in de lade van de Tweede Kamer. Dat straalt gunstig op hem af.

Grunberg die een masterclass geeft over Het Kwaad werkt op de lachspieren, temeer na zijn opmerking dat de Marokkanen in Amsterdam-west - die blinde Joodse omaatjes neerknuppelen bij de pinautomaat, groepsgewijs blonde meisjes van 14 van hun fietsjes meppen, kindjes met een keppeltje bespugen en via plofkraken, ramkraken en gewapende overvallen eindigen als slagers bij Islamitische Staat - de nieuwe Joden zijn en spoedig gedeporteerd zullen worden door Sturmbannführer Martin Bosma.

Spierwitte Boze Gutmensch Grunberg ziet de PVV, de BBB, FvD, JA21 en Viktor Orbán als het Echte Kwaad en het grootste gevaar voor de mensheid. Grunberg kakelt al decennia hetzelfde narratief om zijn broodheren te plezieren: rechtse mensen sjlecht, islam goed.

Ik vermoed dat geen enkele moslim het omvangrijke oeuvre van Grunberg heeft gelezen - ze hebben al een boek - en dat de hedendaagse Spinoza daarom heel stoer en provocerend in zijn Volkskrant-column kon schrijven. "Laten we de proef op de som nemen: ik wil de profeet Mohammed en Allah in hun Geheime Opening bezitten, omdat ik zoveel van hen houd. Als ik over een jaar nog niet ben omgelegd mag ik de heer Zijlstra drie keer in zijn Geheime Opening bezitten. Afgesproken, heer Zijlstra?"

Er zijn mensen om minder de strot afgesneden, zou je denken. Maar Mo bezorgde die dag gewoon de Volkskrant in heel Nederland en er gebeurde niets. Ik herinner me het legertje mohammedaanse krantenbezorgers dat ooit werk weigerde omdat er een kwetsende tekening over de profeet in stond, ik bedoel maar.

Grunberg reageerde in zijn column op toenmalige VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra op die in het NRC alarm sloeg over het feit “dat er moslims in Nederland wonen” (aldus de Joop, die mij overigens zeer gunstig gezind is, hierover zo meer).

Naast forse kritiek op de verkoop van Verstopeitjes door de HEMA – volgens Zijlstra een ‘knieval’ voor de islam – stelde hij ook dat Nederlandse moslims de vrijheid van meningsuiting van hun landgenoten ernstig beperken. Zijlstra beweerde onder meer:

"Deze sluipende ondergraving van onze democratie is een enorm probleem. Als Gerard van het Reve nog had geleefd en hij had over Mohammed hetzelfde gezegd als over God – ‘ik zie hem als een ezel die ik vanachter wil nemen’ – dan was hij omgelegd. Terwijl je juist dat soort discussies nodig hebt om extremisme te bestrijden. En ik mag dat niet benoemen omdat het populistisch zou zijn? Dat is idioot. Het kan toch niet zo zijn dat Wilders straks de enige vertolker is van dit sentiment. Met zijn ‘minder, minder, minder’, dat ik compleet fout vind."

Grunberg maakte 1 goed punt: Zijlstra citeerde verkeerd en dat is slordig.

Reve schreef namelijk in het verhaal ‘Brief uit Het Huis, genaamd Het Gras’, opgenomen in de bundel Nader tot U uit 1966:

"En God Zelf zou bij mij langs komen in de gedaante van een éénjarige, muisgrijze Ezel en voor de deur staan en aanbellen en zeggen: ‘Gerard, dat boek van je – weet je dat Ik bij sommige stukken gehuild heb?’ ‘Mijn Heer en mijn God! Geloofd weze Uw Naam tot in alle Eeuwigheid! Ik houd zo verschrikkelijk veel van U,’ zou ik proberen te zeggen, maar halverwege zou ik al in janken uitbarsten, en Hem beginnen te kussen en naar binnen trekken, en na een geweldige klauterpartij om de trap naar het slaapkamertje op te komen, zou ik Hem drie keer achter elkaar langdurig in Zijn Geheime Opening bezitten…"

Enfin, Grunberg had bewezen dat de Nederlandse mohammedanen heus wel tegen een stootje kunnen. Maar moslims lezen de Volkskrant niet en de “provocatie” bleef onopgemerkt. Een stokoude GroenLinks-lezer in Wageningen riep naar zijn vrouw in de keuken: Annemieke, kom snel, die Grunberg is me toch een duvelstoejager, die wil gewoon de Profeet in zijn Geheime Opening bezitten. De man is een hedendaagse Rushdie en verdient een Nobelprijs voor zoveel moed!

Bon, het moge duidelijk zijn dat ik stik van de kinnesinne en kapot ga van de broodnijd. Daarom heb ik besloten om mijn boekje Safari Eurabia op een andere manier te gaan promoten, hetgeen leidde tot een heuse hommage op nota bene De Joop, door de gesel van rechts Nederlands: Han van der Horst.

Als je erbij wilt horen aan de uiterste rechterkant van het politieke spectrum moet je een bloedhekel ontwikkelen jegens Sigrid Kaag en Frans Timmermans. Net zo belangrijk is een heilig geloof in de islamisering van Europa. De media – allemaal links – verdoezelen de feiten. Je moet je eigen bronnen zoeken op het internet. Dan vallen je de schellen van de ogen. Dan weet je dat ons werelddeel wordt belegerd door een horde jonge mannen die allemaal maar worden toegelaten waarna de grote ondermijning begint.

Je hebt je helden. In de politiek zijn dat lieden als Geert Wilders, Joost Eerdmans, Annabel Nanninga en nog steeds wel Thierry Baudet maar daar blijft het niet bij. Je volgt op het internet Syp Wynia al vind je die vaak wel héél gematigd. Je hebt bewondering voor Sam de Rooy, een oude flamingant met een zoon die voor het Vlaams Belang in het parlement zit. Je volgt de Dagelijkse Standaard. Je manifesteert je wellicht als reaguurder op GeenStijl. Je vindt dat Joost Niemöller ondanks zijn völkische neigingen toch regelmatig een punt heeft.

En je spreekt over “Tuur” en “Tuurtje”. Of over Don Arturito. Dat zijn allemaal koosnaampjes voor de publicist Arthur van Amerongen, die in zijn eigen werk zijn terug te vinden.

Enfin, ik ga de verzamelde werken van Curzi Malaparte en Gabriele d'Annunzio maar eens herlezen.