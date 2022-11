Het internet - althans, een bepaald deeltje van het internet - staat vandaag in de fik omdat (ene) Drake, die eigenlijk Aubrey Drake Graham heet, een nieuw album heeft gegooid. Nu kunnen we heel hautain roepen dat we nog nooit iets van Drake hebben gehoord en dat zijn zogenaamde muziek ons ook geen zak interesseert, maar dat is dan net zoals mensen zonder tv die de hele tijd dwangmatig roepen dat ze geen tv hebben, bovendien hebben we het wel over de grootste artiest van het moment. Desalniettemin hebben we nog nooit iets van Drake gehoord, althans niet bewust, en de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het ons ook geen zak interesseert. Wel leuk is de killing spree die Drake vannacht afvuurde op Instagram met allerlei maffe hentai-meuk. Hij zat er lekker in. Qua muziek: er is een EP van The Menzingers met akoestische opnames ter ere van het tienjarige jubileum van On the Impossible Past, er is wat rock en metal en volgende week komt de nieuwe Bruce Springsteen. Hoera!

Meer Drake

