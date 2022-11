Omtzigt. Een dossiertijger. Man met een goed hart. Als hij een Lijst Pieter Omtzigt (LPO) zou oprichten dan zou hij de grootste zijn in Nederland is het niet?

Ik hoop maar dat hij dat niet doet. Na de LPF is Nederland nooit meer op z'n pootjes geland.

Aan de andere kant is Pieter straks niet meer verkiesbaar. En dat zal een verlies voor ons allen zijn. Hij is 1 van de meest hardwerkende volksvertegenwoordigers in de politiek.

Het enige succes wat ik voor Pieter zie is dan ook alleen maar als hij in de huidige landelijke en lokale politiek sociaal democraten, sociaal gelovigen (christen, jood, moslim, whatever) e.d. gaat zoeken en een toffe naam en toekomstige leider vindt. "Crede Democracy" of iets in die richting. Zolang het maar zoekt naar oplossingen voor de vele uitdagingen die er de komende jaren voor ons staan.

Het is leuk genoeg geweest met Mark "Marktwerking" Rutte en Sigrid "Diplomatie" Kaag en Wobke "Het is best koud hierboven" Hoekstra. Het is tijd voor een niet-populistische partij van harde werkers en doeners. Ik hoop dat Pieter de juiste bondgenoten kan vinden in dat wespennest vol met addergebroed.