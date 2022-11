Kwade tongen spreken over dat Elon Musk minstens 2 keer zoveel heeft betaald voor Twitter dan het eigenlijk waard is en dat hij leningen heeft afgesloten en overgenomen die er op neer komen dat hij $1 miljard per jaar aan moet betalen.

Laat dat eventjes inzinken.

Deze zelfde kwade tongen zeggen dus ook dat Twitter wel een cashflow heeft van ruim $600 miljoen per jaar maar dat Musk dus eventjes $400 miljoen per jaar moet bij leggen.

Uit zijn eigen zak dus. Dat is eventjes slikken.

Is helemaal niets zou je zeggen voor de rijkste man ter wereld. Kan hij gewoon als hobbyprojectje erbij doen zo tussendoor terwijl hij allemaal belangrijke dingen doet met de ruimte verkennen en elektrische auto's bouwen en natuurlijk tunnels graven met zijn Boring company. Maar zo werkt het natuurlijk niet. $400 miljoen neertellen wat je niet in je ouwe sok of matras hebt liggen is echt heel veel geld. Ook voor Musk.

Niet dat ik een begenadigd zakenman en ondernemer zoals Musk ben maar als de directie en aandeelhouders van een bedrijf mij naar de rechter willen slepen omdat ik moet kopen voor die prijs bood dan ruik ik onraad. Nu moet Musk terugvallen op het oude vertrouwde model van recurring revenue en porno. Kort gezegd je kan straks met je Twitter abbo vinkje in een soort van OnlyFans model extra geld betalen om tetten te zien. Alsof er niet genoeg tetten op het internet zijn. Iets zegt me dat dit een enorme miskleun van Musk is of tenminste gaat worden.