Geen Zuzana op een trekker en geen Sina verleidelijk tussen de schapen: geen enkele vrouw studeerde dit jaar af aan de landbouwschool in Kabul. De landbouwschool waar Nederland een berg kennis en geld instak om vervolgens al deze investeringen op de mesthoop te kieperen zodra de Taliban aan de macht kwam. Dat was toch een tikje zonde, dus is onder "strikte voorwaarden" besloten de school te financieren tot mei 2022 zodat de laatste lichting kon afstuderen. Dat lukte wel voor de jongens, maar de meisjes mochten niet langer naar school van de achterlijke haatbaarden en die zijn nu samen met direct betrokkenen boos op de Nederlandse beleidsmakers, omdat die bukken voor de laffe ideologie van de Taliban. "Als je tien jaar lang pronkt met het belang van vrouwenonderwijs, en je geeft niet thuis als puntje bij paaltje komt, dan is dat ronduit hypocriet." De Afghaanse boerinnenkalender laat dus nog even op zich wachten. Gelukkig ligt de Nederlandse versie voor volgend jaar wel in de schappen. Wist u trouwens dat Roos Boerland is uitgeroepen tot Miss Boerin 2022? Wat een talent: daar kunnen die Afghanen nog wat van leren!