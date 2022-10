Heb veel angst. Zapad 2017 is begonnen!

"Today, the Zapad 2017 exercise of the Armed Forces of the Union State has commenced." Klinkt als catchphrase van Alexander Romanov in Red Alert 2, maar is gewoon echt afkomstig van het Russische Ministerie van Defensie. Terwijl de NAVO de voorbije maanden...