In een filosofische bui denk ik wel eens dat mensen niet dood zijn zolang je aan ze denkt, maar daar schieten de doden weinig mee op natuurlijk. Na de dood van Jaap - hij werd op 8 augustus 2013 in Amsterdam aangereden door een vrachtwagen - raakte hij al snel in de vergetelheid. Een paar regels van de dichter J.C. Bloem uit het gedicht Zondag zijn hier van toepassing:

Niet te verzoenen is het leven.

Ten einde is dit wellicht nog 't meest:

Te kunnen zeggen: het is even

Tussen twee stilten luid geweest.

Ik kende Jaap van lange nachtelijke chatsessies via Facebook en Skype, die vooral gingen over muziek en de Mokumse gayscene en niet zozeer over de islam. We namen 's nachts even vrij van de mohammedanen want er is meer tussen hemel en aarde dan die opium voor het volk.

Jaap kwam uit Appingedam (5 juni 1963), speelde in bandjes en kende de Groningse muziekscene met Herman Brood, Jan Rot & The Streetbeats, White Honey, The Meteors, AA & The Doctors, Subway, New Adventures, Boozy, en Phoney & The Hardcore.

We waren meestal flink in de lorum tijdens onze chats en ik vermoed dat ik zijn plan om een politieke partij op te richten niet helemaal serieus nam. Mike von Bibikov harkte in 020 ooit 1245 stemmen binnen met zijn Reagering, met stem-magneten als Rob Scholte, Peter Klashorst, Maarten van der Ploeg, Peter Giele en Ad De Jong op zijn kieslijst. Maar Frik was razend enthousiast, getuige zijn allerlaatste twiet.

Ik was benieuwd wat er op het internet nog te vinden was over Jaap en - laat ik me voorzichtig uitdrukken - het is niet genoeg voor een vuistdikke biografie. Het archief van de Amsterdam Post staat online en Jaap leeft ook nog door op Twitter.

Ik was aangenaam verrast door de waardige I.M. die Sheila Kamerman in NRC Handelsblad schreef:

"Er is moed voor nodig om door een megafoon te roepen wat je vindt. Jaap Mollema deed dat. In een leren jasje en met pet stond hij voor een gebouw. Binnen vergaderde Hizb ut-Tharir, een extreme moslimorganisatie die streeft naar islamitische heerschappij. Het was 2012, het filmpje staat op YouTube. Er stond een klein groepje mensen om Mollema heen. En dat constateerde hij zelf ook, door de megafoon: „Het is een kleine bende die de moed heeft te strijden voor de westerse waarden.” Hij stond, zei hij, voor waarden als gelijkheid van man en vrouw, blank en zwart, homo en hetero, gewetensvrijheid voor het individu. En hij streed met hart en ziel tegen de naar zijn mening totalitaire en barbaarse ideologie van de islam. Het was een klein groepje rond de man met de megafoon. Maar de groep geestverwanten was veel groter. Zij volgden hem via zijn website Amsterdam Post (nu uit de lucht) en via Twitter. Bekender dan zijn eigen naam was zijn alias Prof. Drs. G.B.J. van Frikschoten – kortweg ‘Frik’. Een van die geestverwanten is de joods-christelijke pastor Ben Kok die Mollema voor het eerst tegenkwam in 2009 toen Kok protesteerde tegen "het kapen van de Kristallnachtherdenking door de linkse beweging ‘Nederland BekentKleur'." Mollema vond het net als Kok verschrikkelijk dat het herdenken van de jodenvervolging ondergeschikt werd gemaakt aan een oproep voor vrijheid voor iedereen: voor moslims in Nederland bijvoorbeeld, die alle vrijheid hebben, vonden ze. Kok: „Jaap was een zeer bewogen strijder voor een betere, eerlijker samenleving."

Mollema groeide in Groningen op, maar woonde al jaren met zijn partner in Amsterdam. Hij had niet gestudeerd, maar hield zich goed staande in elitair gezelschap, zegt vriend en politicus Hero Brinkman (eerst PVV, nu Democratisch Politiek Keerpunt). „Hij was een selfmade man, intelligent, maar geen studeerkamergeleerde. Een doener.” 'Een luidruchtig anti-establishmentfiguur', werd hij op de website GeenStijl genoemd. "Hij was altijd op zoek naar de waarheid," zegt Ben Kok. Ze discussieerden veel. Ook over God. „Wie God is, wat Hij dan doet om een betere wereld te realiseren. En natuurlijk over zijn afschuw van de koranafgod.” Jaap Mollema wond zich niet alleen op over de islam. Hij wilde een politieke partij oprichten en meedoen aan de verkiezingen voor de Amsterdamse gemeenteraad. „We gaan de hoofdstad heroveren uit de wurggreep van de PvdA! Ik heb er zinan!" schreef hij op zijn website. Vlak voor zijn dood twitterde hij: „Zo, effe een partij oprichten nu.” Na de oprichtingsvergadering fietste hij in de vroege ochtend van 8 augustus naar huis en kwam op de Stadhouderskade onder een vrachtwagen. Hij is 46 jaar geworden.

Furieuze Blanke Kale Man Peter Breedveld - die niet in mijn BBM-serie komt omdat hij zijn vrouw en zes kinderen in de steek liet voor Dikkertje Dap Bouazza - uitte zich wat minder deftig op zijn blogje, dat dagelijks door hemzelf en met 200 door Bouazza onder diverse pseudoniemen geschreven reacties wordt gevuld. De man met de duizend schuilnamen doopte zijn versleten veder in calvinistisch vitriool, maakte notabene op Friks sterfdag diens echte naam bekend en bracht dat als een heldendaad.

“Over het openbaren van de ware identiteit van VanFrikschoten: dat doe ik met iedere anonieme lafaard die ruzie met mij of mijn vrienden zoekt. Inmiddels zou dat duidelijk moeten zijn. Wie ons bedreigt, belastert of details uit ons privéleven openbaar maakt, heeft op Frontaal Naakt géén recht, geen énkel recht, op bescherming van zijn geheime identiteit. Wees dus gewaarschuwd, meninghaters! Ondemocratische smerige en kotswaardige NSB’ers dat jullie d’r zijn!”

Het requiem van GeenStijl was geheel in de kenmerkende stijl van mijn Algarviaanse buurman Bart: fair & balanced. De Vrije Chroniqeurs schreven op hun beurt:

"De lucht was helder, de zon bescheen de straten en een geroezemoes vertolkte het leven dat op gang gekomen was in de stad waarin hij zich onverschrokken verzette tegen een overmacht. Er was niets dat hem aankon, dat zijn moed kon weerstaan en hem tot zwijgen wist te brengen. Alleen die vrachtwagen, het monster dat uit het niets verschijnend hem, onze Jaap, onze professor, aankon en hem uit het leven haalde om hem voor altijd van ons te scheiden."

Uiteraard waren er diverse cybernauten die schreven dat Jaap vermoord was want het kon geen toeval zijn dat ook de zoon van A. F. Th. Van der Heijde op de Stadshouderskade werd doodgereden. Enfin.

Ik schuw het cliché zelden of nooit, en vraag me hardop af wat Jaap nu zou hebben gedaan, als hij nog leefde. Een keurig teruggetrokken bestaan met zijn levenspartner April, af en toe tokkelend op de elektrieke gitaar, of nog steeds op de barricaden tegen de islam? Zijn discours is nog razend actueel en daarom publiceer ik graag zijn testament (waarin ik opvallend veel parallellen zie met mijn Safari Eurabia).

De oorlog tegen de autochtone bevolking van Europa!

Door: Prof. Drs. G.B.J. VanFrikschoten

Ja, laten we het maar eens gewoon zo noemen zoals het is. De autochtone Europeaan wordt aangevallen, geïntimideerd, structureel voorgelogen, gediscrimineerd, beroofd, gemolesteerd en zelfs aan de lopende band vermoord om wie hij is: een blanke Europeaan. De autochtone Europeaan is de oorlog verklaard.

Hans Janmaat durfde te zeggen dat hij de multiculturele samenleving wilde afschaffen. Nu vond ik Janmaat nooit een van de slimsten en verdacht hem zelfs van racisme maar zijn stelling was het meer dan waard om over in debat te gaan. Al in zijn tijd sloeg de verpaupering in de steden toe door massa's immigranten die graag de vruchten van de Nederlandse spaarpotten wilden plukken maar ons en onze cultuur gewoon diep haten. We weten wat er gebeurde. Niemand ging met hem in debat. Hij werd de mond gesnoerd en geïntimideerd met een aanslag op het hotel waar hij een bijeenkomst hield. Algemeen bekend is dat de linkse kerk daar verantwoordelijk voor was.

Van Pim Fortuyn kent ieder de beroemde opname waarin hij op een bijeenkomst van Leefbaar Nederland zijn hart lucht en zei wat iedereen toen al dacht. "Een vijfde colonne, meneer! We hebben een vijfde colonne in Europa! Het is vijf voor twaalf!" Hij had het over de islam. Niet die mensen maar het islamitische politieke systeem wat zich de democratie invreet, het uitholt, door misbruik te maken van onze open vrije maatschappij en wetgeving. Hij is vermoord. Ook daarvan weten we wie daarvoor verantwoordelijk is. "De kogel kwam van links".

Fortuyns woorden waren nog niet weggestorven of Theo Van Gogh werd vermoord. Door precies die islam waar hij voor waarschuwde. De linkse Job Cohen en de koningin wisten niet hoe snel ze naar een moskee moesten gaan om ze alsjeblieft te smeken dat ze dat maar nooit meer zouden doen. En de regering? Het lijk was nog niet koud of de wet op de godslastering moest worden aangescherpt. Omdat die Van Gogh zulke grove praatjes had gehad over de islam.

Gregorius Nekschot werd van zijn bed gelicht vanwege een paar cartoons, tentoonstellingen werden afgeblazen, spaarvarkens gingen in de ban, klachten over stratenmakers met ontbloot bovenlijf en herendecolleté als het buiten 30 graden is, reklames die moesten worden weggehaald wegens aanstootgevend en te bloot, kerstbomen die moesten wijken, handen die niet meer werden geschud, blijven zitten als de rechter binnenkomt werd afgedwongen, opeens geen bier en wijn meer op tafel bij Pauwel en Wauwel, een allochtonenquotum bij de publieke omroep, folders in Amsterdam waarin op plaatjes Nederlanders als xenofobe Tokkies neergezet worden, abri's waar bikini's van H&M op staan worden overgespoten, excuus-allochtonen zonder meerwaarde in het parlement, een islamitische burgemeester moest er komen in een grote stad, ons vreten werd halal-gecertificeerd zonder dat we dat weten, de meest extreme sharia-clubs zijn hier welkom om te confereren, van Hamas, Milli Gürus tot aan Hizb ut-Tahrir, de ene na de andere moskee ging open, "bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een allochtoon", de minaretten worden elk jaar hoger, de moskeeën steeds groter en in de meest afgelegen provinciestadjes moet opeens de oproep tot gebed over de daken schallen. Allah is de grootste! Onderwerp u! Leve de PvdA, GroenLinks, SP, D66 en al die zogenaamde liberale en Christelijke partijen! En toevállig zijn die ook nog allemaal knetter-eurofiel. En niemand die het bedenkt om eens gewoon de Nederlandse wet toe te passen om die discriminerende intolerante troep in de kiem te smoren.

In de Telegraaf stond vandaag dat er drie mensen waren opgepakt na aanleiding van "de steekpartij" in Londen. Laat het even tot u doordringen. Valt het kwartje al? Lee Rigby is op islamitische wijze, onder "Allahu Akbar" geschreeuw en met een door de daders zelf verklaarde motivatie uit soera 9 van de koran, de keel doorgesneden en zelfs onthoofd. Gereduceerd tot "steekpartij". Ik schat nog een week: en dan was het zijn eigen schuld. Net als bij Van Gogh.

Nee, wat er NIET staat in de Telegraaf is dat er 11 Britten zijn opgepakt omdat ze op Twitter en Facebook hun woede uitten over deze uitbundige islamitische folklore in hun hoofdstad. Het bloed is onder de nagels van die mensen getrokken door de jarenlange politieke correctheid waar de burgers onder zuchten. Zoals het overal gebeurt: Er zijn geen sharia-wijken, een koppensnellerij onder 'Allahu Akbar'-geschal heeft niets met islam te maken en in Zweden rellen 'jongeren'. En dan schrijf je in een vlaag van opgekropte woede dat ze al die buitenlanders eruit moeten knikkeren of over die tyfusislamieten die het land aan het overnemen zijn zonder dat iemand ze maar een strobreed in de weg legt. Maar dán ben je opeens een racist! En dán komt de politie onmiddellijk in aktie in tegenstelling tot het slachtfestijn in Woolwich waar ongewapende agenten 20 minuten hebben staan toekijken voor er iemand met een pistool aanwezig was die wél met het stront dun door de broekspijpen uit zijn auto durfde te stappen.

In Zweden ligt de wijk Husby al een week onder vuur door hordes voornamelijk islamitische immigranten. Inmiddels is het geweld al overgeslagen naar andere Zweedse steden. De aanleiding? De politie die zichzelf verdedigde tegen een gewapende man. Dezelfde reden waarom hier in Amsterdam West een aantal jaar geleden wekenlang vele auto's in vlammen op gingen. Dezelfde reden waarom de voorsteden in Frankrijk dagenlang het toneel waren van een grootschalige burgeroorlog tegen alles wat die immigranten maar voor de voeten kwam. De autobranden in Amsterdam West haalden het NOS Journaal niet eens meer na een paar dagen. Het heeft 4 dagen geduurd voor het NOS Journaal het woord "immigranten" eindelijk eens in de bek durfde te nemen over de burgeroorlog in Zweden. Dat Zweedse Stockholm waar autochtonen worden gearresteerd die hun buurt willen verdedigen terwijl de politie niets uitricht tegen de immigranten-bendes.

Alle machts- en media-bastions in onze samenleving zijn door cultureel marxisten gelijk geschakeld. Voldoe je niet aan hun verwrongen wereldbeeld dan kun je rekenen op een Berufsverbot, intimidaties, ben je nazi, xenofoob, racist en de hele sliert uitgekauwde kwalificaties meer. In Duitsland, Engeland, Frankrijk, Nederland, Zweden: Overal zijn scholen waar blanke kinderen worden gediscrimineerd op grond van hun autochtone afkomst. Nota bene in hun eigen land! Een rechtse omroep als Powned moet eerst 50.000 leden zien te krijgen voor ze uitzenden mag maar een moslimomroep krijgt een zak subsidie van de overheid en gaat maar lekker zijn gang op de Nederlandse Staatstelevisie. In de schoolboekjes staat dat Pim Fortuyn is vermoord door een BLANKE man met een petje, zonder te vermelden uit welke hoek die kwam, maar als er ook maar één allochtoon iets flikt dan gaat het over 'jongeren'.

Oude blanke Nederlandse dames van 85 worden op straat beroofd door dat islamitische tuig. Niet hun eigen moeders en oma's, maar Nederlanders vallen ze aan. Blonde meisjes worden in Zweden aan de lopende band verkracht. Niet die hoofddoeken uit hun eigen clan. In Malmö woont onderhand al geen Jood meer, zó erg zijn die mensen weggetreiterd. Blonde meisjes verven er hun haren donker om maar niet het slachtoffer te worden. In Frankrijk bepalen de moslims inmiddels de uitslag van de verkiezingen. Uiteraard stemmen ze op de cultureel marxisten van Hollande. In de grote steden van Nederland is de meest gekozen jongensnaam van nieuwgeborenen Mohammed. In Duitsland mag je geen voetbaltoernooi meer toespreken als het linkse bokkeblaadje uit die stad er achter komt dat je kritiek hebt op de islam. Je kan je onderwijzersbaan wel vergeten als je in je privétijd op internet zegt wat je over de islam denkt en een fanatiek journalistje van (alweer) een links blaadje je in de smiezen krijgt en de directeur van de school belt. Als politicus moet je inmiddels jarenlang met gewapende gorilla's rondzwerven van safehouse naar safehouse als je openlijk durft te zeggen waar 'm de schoen wringt. Ikzelf krijg de politie Haaglanden en het Meldpunt Discriminatie Internet op mijn dak met dreigementen over dat er iets onwelgevalligs zou zijn gezegd op deze site waar ze het politiek niet mee eens zijn. Het gaat maar door en door. Google wordt zelfs ingeschakeld zodat de advertenties worden -weggevanderknijfft- omdat de teksten hier niet zouden passen binnen de cultureel marxistische islam-o-doctrine en dat deze site financieel kapot moet en de mond moet worden gesnoerd omdat we hier verdomme gewoon de waarheid zeggen zoals die is.

Deze hele linkse propagandamachine in Europa die via hun machtsbastion sinds de jaren '60 heel Europa structureel ontwricht met politieke correctheid, die al decennia lang bezig is haar eigen analfabete islamitische electoraat te importeren, is nu bezig via de oud-communisten in de EU een superstaat af te dwingen waarin alle Europese volken, door slechte economie gedreven, door elkaar heen migreren. Nederlanders naar Oost-Europa, Oost-Europeanen naar de westerse landen, Zuid-Europeanen trekken naar het noorden en de buitengrenzen blijven open voor nóg meer ongeschoolde asielzoekers en islamitische immigranten.

Waarom? Waarom deze gewelddadige chaos op de ooit vredige naoorlogse Europeanen afvuren? Om elke vorm van nationalisme te ontwrichten. Om elk sprankje trots op je vaderland je te ontnemen. In het Britse parlement werd eens door een linkse politicus gezegd:"We zullen ze met hun neus in de diversiteit drukken!" Om onze identiteit te ontnemen. Om ons te vervreemden van alles wat ons eigen is. Om stapje voor stapje de Europese bevolking te demoraliseren en uiteindelijk in totale chaos te verzanden. En weet u wat dán, als een konijn uit de hoge hoed, de oplossing is? Een tirannieke Europese Superstaat die zogenaamd wel móét worden gevormd om de orde te herstellen. Een multiculturele EUSSR met 5-jarenplannen, waar hele volken worden weggevoerd van hun geboortegrond zoals in de Sovjet Unie en zoals de nazi's wilden. Een dictatuur met een Europese politie, Europese belastingen, een Europese bank, een Europese munt en een handvol multiculturalistische marxisten die de vrije markten hebben opgedeeld onder een handvol grootindustriëlen die alle essentiële voorzieningen zoals water, landbouw, visserij, energie, grondstoffen en voedsel beheersen.

Het is niet eens zozeer allah die met zijn koran ons 1400 jaar geleden al de oorlog heeft verklaard. Die moslims zijn maar domme trekpoppen die dansen naar de pijpen van elke duivelse haatbaard die zich met Saoedisch geld imam mag noemen.

Nee, de grootste vijand van het vrije democratische westen is nog steeds, al van lang voor de Tweede Wereldoorlog, het marxisme. Het marxisme dat zich nu 'liberaal', 'sociaal democratisch', 'GroenLinks' of gewoon 'socialistisch' noemt terwijl de Christenen onderhand een stijve nek hebben van de andere wang toekeren. Het marxisme dat nu de ruggengraat vormt van de Europese Unie.

De cultureel marxisten zijn verantwoordelijk. Die forceren het dat er in Europa hele steden door moslims worden overgenomen en de autochtone bevolking wordt vervolgd en van huis en haard wordt verjaagd. Ze hopen op nog veel meer Breiviks zodat ze alle facetten van de maatschappij kunnen onderdrukken en onder het mom van "veiligheid" het laatste sprankje vrijheid kunnen ontnemen. Karl Marx heeft ons de oorlog verklaard en hij woont in Den Haag, in Londen, in Berlijn, in Parijs en Stockholm en zijn kantoor staat in Brussel.

Zij hebben de autochtone burgers van Europa de oorlog verklaard. Nou, ze kunnen 'm krijgen. Want ze maakten één vergissing. Ze hebben niets van de geschiedenis geleerd en ons nog niet allemaal vermoord of laten vermoorden. De Europese volken zullen hun geboorterecht en grond opeisen. Ongeacht de prijs.