Is jaren geleden al in een paar kroegen geïntroduceerd, de techniek is inmiddels al bijna bejaard. maar toch. Moeten we dit allemaal wel willen?

Gechipt worden?

The Mark of the Beast

16And the second beast required all people small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hand or on their forehead, 17so that no one could buy or sell unless he had the mark—the name of the beast or the number of its name.

18Here is a call for wisdom: Let the one who has insight calculate the number of the beast, for it is the number of a man, and that number is 666.

Bron: De bijbel. biblehub.com/bsb/revelation/13.htm

We leven in interessante tijden.

The Orb. S.A.L.T.

www.youtube.com/watch?v=-2lUVv695wg