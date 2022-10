Maar Theo, de felle tegenstanders vd boeren hebben óók nog nooit een stap op een boerenerf gezet.

Die kennen het verschil tussen een geit en een schaap niet.

Lezen ergens (NRC) dat boeren stinken.

De stront van vee is voor hun de grootste bedreiging van dit moment.

Onze buurlanden hebben nergens last van en ook daar loopt genoeg vee.

Ok, Duitsland en Frankrijk zijn een stuk groter en NL is redelijk dichtbevolkt, maar toch.

Het verhaal heeft twee kanten.

De boer, die best wat melk bij de stront mag doen en aan de andere kant die hysterische stedeling.

Er is altijd een redelijke middenweg.

Kennelijk gaan beide partijen uit van het uiterste en zijn nauwelijks voor reden vatbaar.

Dáár ligt het probleem, mensen willen niet meer luisteren naar elkaar.

Alles of niks, mes op de keel.

Dat kan echt anders in een goed ontwikkeld land als Nederland.