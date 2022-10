:

Inderdaad, maar is ook een naam: dodemansknop. Kan mij nog herinneren in de TGV had je vroeger een panorama gedeelte en dat was het gedeelte achter de machinist en dat was van glas dus je kon meekijken met de beste man en dan om de minuut of 2 minuten(?) een tik op die knop en als hij het vergat meteen een alarmbel maar ze waren zo getraind daarin dat het alarm eigenlijk nooit afging. 2e natuur.

Ziet er overigens idd uit dat hij al vol op de rem trapte maar massa vs snelheid oid. Newton had daar al een gedachte over.