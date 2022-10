Geluid AAN

Goedemorgen na weer een rustig nachtje in het altijd gezellige Nederland. In de stad van hoop en liefde is vannacht het Centraal Station afgezet na een schietpartij waar twee gewonden zijn gevallen, en in Dordrecht is iemand overleden nadat een auto met kogels werd doorzeefd. Dat is aan de ene kant erg vervelend, aan de andere kant speelt vandaag de complete top zes uit de Eredivisie dus je kunt ook zeggen dat het glas half vol is. De politie is nog op zoek naar de dader.