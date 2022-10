HEE KIJK WIE IS DAAR OPGEBLIEPT DOOR DE COMMISSARIS VAN DE POLITIE? Nou dat zullen we jullie vertellen kinderen: het is de Sywertman! Hij steelt van de armen en geeft een BMW Z4 in misano blau aan de rijken. U kunt Sywertman altijd bellen voor een portie: rechtvaardigheid. Zoals in het geval van een 45-jarige Zaandammer (Ghanees) die zijn kinderen jarenlang op gruwelijke wijze mishandelde, misbruikte en martelde. "Zo mishandelde hij zijn beide dochters fysiek met een riem, slipper of vlakke hand. Ook mishandelde hij een van zijn dochters met stroomkabels, computersnoeren of een dweilstok. Ook smeerde hij gemalen peper of gember tussen de schaamlippen van de meisjes en wreef het in open wonden van een van zijn dochters." De rechter vond het allemaal wel een jaartje gevangenisstraf waard (foei) en tegen dat onrecht kwam... de Sywertman in het geweer. Want onrecht, daar kan Sywertman niet tegen! "Hoe kan..." Bedankt voor deze mooie woorden, Sywertman. Je bent de leukste superheld sinds Captain Hindsight.