Brisante ontwikkelingen rond het WK Streetfishing - met een beetje speed op een hengel ter hand nemen en onrustig langs de waterkant van een stad schuifelen in de hoop een of andere stinkbaars uit het open riool te trekken. Dag mag je er even aan ruiken, maak je een foto voor je Tinderprofiel en die vis pleur je daarna terug in het door mensendiarree bedolven fietsenkerkhof. ENFIN, er is dit weekend dus een wereldkampioenschap en dankzij RTV Oost kunnen we OPMERKELIJK NIEUWS brengen. "Martijn Leus uit Oldenzaal is reserve bij het Nederlandse team. Opmerkelijk genoeg staat de 21-jarige niet langs de waterkant, maar beleeft hij het WK vanuit een hotel. Er is onduidelijkheid over of reserves wel of niet langs het water mogen staan. De organisatie zegt dat het is toegestaan, terwijl de bondscoach van Nederland, Dennis Horvath, zegt dat het niet mag. Horvath heeft besloten dat de twee reserves van de Nederlandse equipe in het hotel blijven. Hij legt uit: 'We doen dit om niet de schijn tegen te hebben'." Dat is hartstikke slim van Dennis Horvath want we hebben al gedoe met de mensenrechtensituatie in Zwolle, het budgetplafond van de hengelaars, het wel of niet dragen van bikinibroekjes tijdens de halve finale én de vraag of de equipe uit Rusland (team Roesski Ostrov, een van de favorieten) mee mag doen aan het WK. Namens iedereen hier van de redactie: stay strong Martijn Leus uit Oldenzaal. Dit bericht wordt aangevuld want de ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op.