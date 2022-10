Het is verkeerd gegaan toen iemand de aanduiding 'self service'. Er is op de Zaanse Schans het eerste winkeltje van Albert Heijn te vinden. Daar deed Albert zelf de gekozen producten in de juiste hoeveelheid in een zakje. Dat was service. Later kwam de supermarkt wat in wezen niets anders is dan een opgeleukt magazijn. U mag zelf uw spullen bij elkaar scharrelen en met een handscanner zelf afrekenen. Deze self service maakt van klanten onbezoldigde werknemers. Met 'slimme' meters is het niet anders. Het voordeel is enkel voor de leverancier die real time uw verbruik kan bepalen en factureren. Handig want dit scheelt de leveranciers processhandelingen, personeel dus kosten dus meer winst. An sich is een dergelijke efficiencyslag geen probleem maar noem het geen 'service' of 'slim' of zelfs 'slimme service', zoals ik laatst hoorde. Zorg dat die meters geijkt zijn en misbruik ze niet door klanten op te lichten. Gebeurt dat wel dan moet het OM optreden. Daar zijn ze voor. Het OM vertegenwoordigd de samenleving, weet u nog wel.