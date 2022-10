Alles is duur en dan met name de energieprijzen. U dus braaf de lampjes uitdoen als u de kamer verlaat en de verwarming een standje lager, omdat u geen euro te veel wenst te betalen, blijkt dat de gas- en stroommeters u keihard naaien. Die doortellende units van Omroep Max waren geen incident, maar een symptoom van een verziekte markt. Een markt waarin bekend is dat veel zogenaamd 'slimme meters' een te hoog verbruik registreren, maar waar de energiebedrijven nagenoeg niets aan doen, want gratis geld. Boosmaakquotes du Jour: "Uit onderzoek naar 24 verschillende elektriciteitsmeters die in Europa worden gebruikt, blijkt dat bij vier type meters geen garanties kunnen worden gegeven dat de eindafrekening van de energiebedrijven klopt." en "Een meter die tot wel 26 keer zoveel verbruik aangaf dan goed was, is volgens Ten Have al van de markt gehaald. 'Maar twee tot drie keer meer verbruik dan in werkelijkheid komt nog voor.'" Plannen om deze chronische oplichting door de bedrijven die binnenkort miljarden innen van een prijsplafond invoerende overheid te bestrijden zijn er niet. Consumenten kunnen wel zelf een test laten uitvoeren op hun gasmeter, maar moeten daarvoor garant staan voor 542 euro, het bedrag dat het kost als de meter niet kapot blijkt. En zelfs bij die keuring wordt laagverbruik niet gecontroleerd. Kort samengevat: u bent de pineut en dient gewoon te dokken wat de meter aangeeft, of dat nu klopt of niet.