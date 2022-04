De Max Vandaag Puzzel is geen schuifpuzzel met lentelammetjes maar een quizvraag: waarom blijft deze slimme meter doortellen nadat de gaskraan is dicht gedraaid? NOU? Netbeheerders kennen het antwoord, want die zijn bekend met dit probleem: "Twee types slimme gasmeter van het merk Landis+Gyr kunnen duizenden kubieke meters gas registreren die niet daadwerkelijk verbruikt worden. Dat gebeurt als een van de sensoren van deze gasmeters kapot gaat." Gaat meteen om duizenden meters in Nederland. Moet je eens voorstellen dat je benzinepomp zoiets zou doen tijdens het tanken, stiekem een beetje bijplussen op de rekening omdat er een storing in zit. Ook leuk: het ene model met de bouwfout zwijgt als de sensor stuk is (je moet het dus zélf opmerken) en het andere model speelt eigenlijk ook vals: zelfs als je 'meterstanden doorgeven' uit hebt staan, geeft de meter meldingen door aan de netbeheerder. En die netbeheerder probeerde het allemaal heel Hollands op te lossen: net zo lang de schuld van de klant leggen totdat een consumentenprogramma vragen kwam stellen. Meer over deze SPOOKMETERS in MAX Meldpunt, vanavond 19.50 uur op NPO 2.