dat kan ze niets schelen want de Oranjes betalen nooit. Niet in de horeca, vliegtuig enz. Pr Bernhard moest altijd roze champagne op de TEE of in het vliegtuig en betaalde niets. Die stewardess van de TEE werd door hem verwend maar je vraagt je af wie het diner in dure Parijse zaak betaalde. De rekening ging naar de ambassade en de stewardess mee naar het hotel. Die zat het met vrolijke ogen te vertellen hoe de getrouwde prins haar versierde/dwong.