Had een keertje op een borrel gelogen over m'n inkomen. Waardoor een Arabier ging all-in op een uitleg over hoe ik m'n geld kon verbergen in de Emiraten. Blijkbaar zijn voetballers, rappers, en influencers hele slimme ondernemers want zij gaan er in mee. Arabier z'n Instagram stond vol mensen die hun hoofd verborgen op de foto. Zogenaamd legitiem rijk met crypto, creatine poeder of muziek. "Ook met Ripple verdiend?" was de grap in de reacties. Duidelijk drugs criminelen en vrienden van. Onze gezamenlijke Nederlandse vriend werkte bij een bank en die wist het leuker uit te leggen. Kwam er op neer dat de Arabische financiële cultuur anders is, en moet Nederland mee moest doen om dat te leren navigeren. Zodra ik over ethiek en legitimiteit begon was het gesprek dood. Bankier maatje beaamde dat ik eigenlijk niet rijk was. Dat ik een grote mond kon geven omdat ik weinig te verliezen had. Kut gesprek dus. Wel wat opgestreken. Later bleek dat die Arabier z'n diploma had gekocht, en door de mand was gevallen bij Deutsche. Wat een tering zooi achter de schermen. Maar dat is het blijkbaar overal.