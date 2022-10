Bovenstaande foto werd getweet door het bovenstaande officiële account van Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine Valerii Zaluzhnyi. En met even inzoomen kwamen we toch echt op de onderstaande afbeelding terecht. Maar het is uiteindelijk toch niet wat het lijkt - en het lijkt op een hakenkruis. Soms moet je blijkbaar toch wantrouwen wat je met blote ogen denkt te zien.

Is tóch niet wat het lijkt, lees even mee

Onderstaand een afbeelding van de armband in kwestie. Haal die hier eens door de re-seizer, op custom grootte 144px bij 58px. Dan komt de onderstaande afbeelding er dus uit. Conclusie: er zijn helemaal geen nazi's in Oekraïne! Okay, ja, echt wel, maar dit was geen hakenkruis.

De armband in kwestie, vóór .jpeg-compressie

De armband in kwestie ná .jpeg-compressie

Meer bewijs