Al dagen BEST GELEZEN bij het Volkskrantje. De prijs van een fijne warme sopbeurt per persoon per keer. Prima verder, super human interest ook, met een wiskundige berekening achter de komma die dan uitkomst op net geen twee kwartjes (prijs 2023) per keer, maar dan moet u wel zolang douchen, met die en die douchekop, met die en die zandloper, met die en die thermostaatknop, met oostenwind 2, waarbij u niet onder de douche mag plassen, en al helemaal niet tandenpoetsen, en het water weer opvangen in de warmteboiler, maar beter kunt gewoon NIET douchen, want dat deden uw opa en oma ook niet.

Ook weer in dit verhaal. Iemand van Milieu Centraal. Milieu Centraal is voor media wat Eppo van Nispen is voor talkshows. Schuif maar aan en vertel iets grappigs of een leuk weetje. Al maanden duiken ze op in courant en op televisie. Daar heb je die enthousiaste mevrouw van Milieu Centraal weer! Mensen, Milieu Centraal is geen onafhankelijke stichting die het goed met de wereld voorheeft. Milieu Centraal = Rijksoverheid. Wanneer je voor tweederde door de staat gefinancierd wordt, ben je geen "stichting" meer maar een ministerie. Het zou de collega's van de systeempers sieren al ze door Milieu Centraal ingestoken nieuws voortaan voorzien van een vetgedrukte disclaimer: Dit nieuwsbericht bevat van bovenaf opgelegde staatsinformatie.

Bonusfoto

ILLUSTRATIEF - Een vrouw onder de douche met een zandloper om zo energie te besparen. De gasleveringen uit Rusland lopen terug als gevolg van de oorlog met Oekraine. ANP