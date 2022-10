Formule 1 in het land van de rijzende zon rond de tijd van de rijzende zon. Na die betonnen sauna van vorige week zijn we nu eindelijk terug op dat heerlijk snelle Suzuka. Ontworpen door een Nederlander en hopelijk dit weekend gedomineerd door een Nederlander. Max gaat er alles aan doen om zijn tweede wereldtitel binnen te slepen in het land van motorboer Honda. Dat begint met een goede kwalificatie deze zaterdag, want met dat Red Bull-geblunder van vorige week komt hij er natuurlijk nooit. Terwijl Verstappen en de Ferrari’s super Saiyan gaan om de snelste tijd, had Latifi gisteren überhaupt moeite met onthouden hoe de baan liep en crashte Schumacher in een rustig rondje naar de pits, dus dat wordt weer drama in de achterhoede. Verder mag lokale karate kid Tsunoda het thuispubliek vermaken en moet Ricciardo met het einde van het seizoen in zicht zich gaan bewijzen als hij ooit nog ergens een stoeltje hoopt te krijgen. Over stoeltjes gesproken: Nyck de Vries is zojuist officieel aangekondigd als AlphaTauri-coureur voor volgend jaar, dus we krijgen in 2023 een seizoen met twee Nederlanders in de F1. Zin in, maar eerst nog even dit seizoen afronden. We pakken een extra grote sloot koffie en gaan er eens goed voor zitten. Gasu!