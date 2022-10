Afritborden. Onmisbaar voor normale Nederlanders met een baan, een auto van de zaak, en belastingaanslagen van 50% want de verzorgingstaat moet ook roken. Afritborden = hier moet u eraf als u in Schubbekutterveen of Vijfde, Zesde, of Achtste Exloërmond moet wezen. En zoals zo vaak is de realiteit geestiger alsdan de fictie, want potjandorie wat hebben wij een grappige afritborden! Wij vinden "Amsterdam-Centrum" het stomste afritbord van Nederland. Maar misschien denkt u daar anders over? Veel wijsheid!