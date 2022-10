Kende 10 jaar geleden ook een blonde hoer en zij had wel 6 Chihuahua's.

Ze heeft er nu nog 2. Ze is niet meer een echte hoer nu. Ze krijgt maandelijks 3K van een of andere rijke Amerikaanse die ze eens in een club had ontmoet. Hoeft ze maar een keer of 2 à 3 keer per maand mee te neuken als ie langs komt. Lijkt makkelijk verdiend maar heeft ook z'n nadelen. 'Hello darling, tomorrow I come.' Dus ze zegt 'ja maar dan komen mijn ouders op visite'. Dan is het wel duidelijk wie ze af moet zeggen.