Dit is de reden, de samenstelling van een verzorgingstehuis is wel veranderd in de afgelopen jaren.

Vroeger was er het bejaardentehuis, met in principe ook kerngezonde mensen. maar dat is wegbezuinigd, en op dit moment kom je alleen in een verzorgingstehuis wanneer je tussen de 3 en 12 maanden leven nog te gaan hebt. Onder de 3 maanden is hospice, boven de 12 maanden is thuiszorg.