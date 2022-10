Heftige beelden van heftige rellen in heftig voetballand Indonesië. Nadat de wedstrijd tussen Arema FC en Persebaya Surabaya in 2-3 was geëindigd (hadden wij niet verwacht) zijn enorme rellen uitgebroken (had de politie kennelijk wel verwacht, aangezien werd geadviseerd geen uitpubliek toe te laten tot de wedstrijd) die tot nu toe al aan 174 mensen het leven hebben gekost. Ja dat leest u goed. 174 doden na onenigheid over een spelletje. De Nederlandse voetballer Nick Kuipers voetbalt ook in Indonesië (bij een andere club) en vertelt aan het AD dat de competitie nu een week stil is gelegd en mogelijk helemaal niet meer wordt uitgespeeld. Niet gek. NSFW aftermath na de breek.

Langere video

Tering