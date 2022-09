Je kunt stellen dat een heel kleine elite bepaalt hoe geld wordt uitgegeven.

Van mij mogen ze alles wat in een museum te zien is verkopen.

Dan nog steeds hebben we zoveel kunst in opslagruimtes staan dat alle musea weer gevuld kunnen worden.

Wat maakt het nou uit dat je een schilderij hier kunt zien of dat het in Barcelona of Berlijn te zien is.

We zijn nog steeds het reislustigste volk van de planeet en door die verkoop strijken we miljarden op.