"Ik zit in Amerika, in plaats van Brussel. Gaaf he. Hahaha. Wat een betere reden dan het Binnenhof te versieren met opgeblazen onderdelen die het Vrijheidsbeeld in New York City symboliseren. Gelijkenissen met Rob Easy-Energy Jetten, slaan we dit keer over. Met lachende en vrolijke groeten, uw Min. Pres voor altijd, maar tegelijkertijd toch net op het randje, M. Rutte".