Er is drie weken geen F1 omdat Rusland in februari zo nodig een Grand Prix door Oekraïne wilde racen (en hoe pakte dat uit, boys?) dus skippen we Sochi en wachten we op Singapore. Al dat rest is diep duiken in de machinaties achter Zandvoort, twee weken terug, want dat was geen zuivere koffie. Voor wie werkten die duiven? Is Yuki Tsunoda CIA? Waren die flares een false flag? Allemaal vragen waar we beter licht op geschenen krijgen door een man met een mohawk en een stevig accent uit Sheffield, die vanuit een Morris of MG in een rommelige garage verslag doet van de vreemde zaken. Terwijl we wachten op zijn observaties over Monza kunnen we onszelf verder bijspijkeren in zijn backlog. Opvallend genoeg lijkt deze duider pas sinds dit seizoen actief, maar toon ons een betere F1-commentator en wij tonen u de oprechtheid van Lewis Hamilton, David Croft zonder Britse bias en een winnende Ferrari-strategie.

Monaco vs. Charles Leclerc