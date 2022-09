Superkleine superkneus Kneus Kleine was met zijn kleine kneuzenkop weer eens betrokken bij een knokpartij voor kleine kneuzen. In Club Air, een tent die speciaal is uitgevonden voor gajes, idioten, verdwaalde toeristen en Marokkaanse criminelen. De roedel wolvinnen van Kleine Kneus heeft staan knokken met andere aanwezigen. Later werd een 24-jarige man mishandeld, beroofd (uiteraard van een Rolex) en zwaargewond aangetroffen op de Blauwbrug. Volgens de advocaat van Kneus Kleine had het autodeurcrimineeltje niks te maken met de mishandeling. "Jorik is gisteravond in Club Air lastiggevallen en vervolgens is hij door een beveiliger naar zijn auto begeleid en vertrokken. Jorik is niet betrokken bij wat zich daarna buiten de club heeft afgespeeld en heeft daar ook geen weet van." Deze loser - vooral beroemd omdat hij zijn vriendin probeerde te vermoorden met een autodeur - is waarlijk de Koning Midas onder de agressieve idioten. Alles wat hij aanraakt, verandert in iemand met een blauw oog. En optreden doet-ie ook al niet. Kan deze waardeloze verspilling van de zuurstof gewoon lekker permanent opzouten naar Ibiza ofzo?