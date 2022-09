De allernatste meloen in de fruitmand is toch wel Gert-Jan Segers. Keer op keer weet de man weer te verbluffen met volstrekt holle CRACK. Nu weer in de Volkskrant met waarschuwend geleuter over 'een kabinet voor tevreden mensen'. Meloengezicht is met zijn marginale partij al jaren het balansblokje in de Jenga-toren. Als Mark Rutte iets roept, loopt de kippenren uit om te tekenen bij het kruisje en Gert-Jan Segers is steevast haantje de voorste. Het huisdier van Mark Rutte heet Gert-Jan, en wij kunnen het weten, omdat het zo is. En nu schiet Gaitmans weer zo'n lege bühnehuls af op z'n eigen vriendjes. "Een kabinet voor tevreden mensen." Vermoedelijk doelt-ie op die wandelende WALL-E's in hun ivoren toren, Kaagioïden, Jettoïden en hun schele minions, maar die zijn toch al reddeloos verloren. Hun laatste contact met normále mensen in de normále wereld stamt uit 2003 en daar vertellen ze honderduit over op verjaardagen met mensen van hun eigen soort. Tóen. Rutte IV, een kabinet voor tevreden mensen. Het vertrouwen in overheid & politiek raakt historische dieptepunten. Er is onvrede binnen de vvd om het asielbeleid. Er is onvrede binnen de vvd om het stikstofbeleid. De vvd staat -10 tot -20 in de peilinx. Prominenten van D66 slachten woke D66 af. Lokale D66'ers vinden Sjoerd Sjoerdsma een vuige trut. In de peilingx staat D66 op -10 tot -15. Het CDA implodeert, we moesten zelfs nog even opzoeken of het CDA überhaupt nog bestaat. De enige stabiele factor is de ChristenUnie, omdat de vrouwen niet anders mogen en de mannen zonder uitzondering gepest zijn als kind, en nu niet meer anders durven. Die willen een pot dampende aardappelen op tafel, veiligheid, geen verandering en zondag aan het handje van meneer mee naar de zak van Jezus kijken. En nu doet hij ineens alsof hij bezorgd is dat het 'een kabinet voor tevreden mensen' is. Jongen, jij bént de personificatie van dit kabinet vol laffe hazen. Zout eens óp man.