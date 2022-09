Ik heb gisteren in afwachting van het voetbal (die 2-1 was buitenspel en was niet over de lijn) een tien minuten gekeken naar Opsporing Gezocht. Prima programma overigens. Wat wel opviel was dat vrijwel alle gezochte daders een soortement van bepaalde achtergrond hadden. De soort waarvan je onmiddellijk beschuldigd kan worden van racisme, extreem rechts als je dit benoemd, in 90% van de praatprogramma’s op TV, en zal je zeker een ban op Twitter opleveren van graaf schimmel P.

Unconveniant truth: het is wel de waarheid.

Nou ja wel enkele blanken in dat programma……de slachtoffers.

Het zal wel zijn dat de generalisatie naar “ze zijn allemaal zo” niet helemaal juist is, maar het zijn er gewoon te veel die wel aan het beeld voldoen. Daar zou je je dan als gemeenschap over moeten schamen en dat anders willen, maar ja: liever de racismekaart trekken en de kop in het zand.