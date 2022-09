Natuurlijk begrijp ik wel dat de BBC non-stop live aan het uitzenden over de dood van The Queen. Het Verenigd Koninkrijk en de gehele Commonwealth en overseas territories zullen best wel in nationale rouw zitten. Maar fucking CNN is nu al meer dan 48 aan het mekkeren over The Queen. Alsjeblieft zeg. Hou toch op. Toegegeven het is niet zo tenenkrommend als Fox News waar ze segmenten draaien van Trump die zijn 'many people say ...' riedeltje afdraait terwijl iedereen weet dat ze hem een ranzige ongelikte beer vond die zich niet eens aan protocol hield en als 'hintje' een broche droeg die ze van de Obama's had gekregen. Maar toch. 48 uur non-stop gemekker over de Windsors is echt te veel van het goede voor de rest van de wereld.