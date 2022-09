Stel, Eric van der Burg wilde helemaal geen 300 asielzoekers in dat Hotel proppen.

Maar als je met een VVD-glimlach en een hand in je broekzak komt vertellen 'wat we hebben besloten' is alsof het een voldongen feit is, krijg je er wel zoveel mogelijk in.

En dat is dan de bedoeling.

Hij zet hoog in.

En dat noemt hij succes.

Maar het heeft een prijs.

300 was gewoon een absurd aantal. Dat weet iedereen.

Het nadeel van deze methode is, dat de bevolking, mensen die daar zelf wonen en leven, zich bespeeld en gemanipuleerd voelen.

En het begint totalitair en kafka te worden.

Het is niet meer jouw regering die je gekozen hebt. Ze zijn er niet meer voor jou

en je hele omgeving. In een democratie kies je immers de mensen die jouw zaak behartigen. En dan ontbreekt ook nog eens elke realistische lange termijn oplossing in het verhaal.

Als dat de insteek is, beschadig je het vertrouwen in de regering nog verder.

Je tast de democratie aan.

Dan doe je het dus dom.