Eerst kwamen ze voor de energierekening

Maar we zeiden niets want we waren lekker een frikandelletje aan het eten

Toen kwamen ze voor de boodschappentas

Maar we zeiden niets want we waren nog een frikandelletje aan het eten

Toen kwamen ze voor de bakkers

Maar we zeiden nog steeds niets want we eten geen brood maar frikandelletjes

En nu

Nu komen ze voor de frikandelletjes

Het is code bruin mensen. Ons wereldbeeld staat op het punt 180 graden celsius te draaien. Tot nu toe was het allemaal een ver van mijn vet show met die inflatie, maar dit is menens. Er zijn signalen. Die worden opgevangen. Zowel door de redactie van het gezaghebbende Frituurwereld, als door de vakvereniging ProFri. En er zijn verhalen. Over Van Lieshout-frikandellen. Over Bidfood in Helmond. En er is een duikende CEO van Van Geloven die zich verschuilt achter een schriftelijke verklaring. Dan weet iedereen met enige kennis van het frikandellengebeuren: de poep is de ventilator aan het raken. Dit zijn serieuze problemen. Serieuze problemen, die de redactie van Frituurwereld nopen tot het stellen van een even pijnlijke als noodzakelijke vraag: Dreigt er een frikandellentekort?

