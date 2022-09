Die rookbom gewoon op een veilige plek neerleggen of, als het niet anders kan, het ding achter de tribune keilen. Baardmans is niet te beroerd om het ding op te pakken, gevaarlijk zijn die rookpotten ook niet, loop er dan mee naar boven of naar een uitgang, whatever. Maar op de baan smijten en dan totaal donkeykong gedrag vertonen, hij trommelde nog net niet van trots op zijn borst is een beveiliger van likmekudt die nooit meer in zo'n V-shirtje mag lopen. Bewezen ongeschikt. Aan alles is te zien dat die knaap het schitterend vind om die vervelende bezoekers een lesje te leren en als je één ding absoluut nooit mag doen als beveiliger is het wel het publiek uitdagen, tergen en provoceren. Hij hoort de-escalerend op te treden, die rookpot afpakken kan prima, het ding daarna verantwoord wegwerken is dan een vereiste, HIJ is op dat moment de authoriteit en hoort het beter te weten dat de dronken meute om hem heen. Wat ik daar zie is een klapmalloot die heel stoer nog een "opgeruimd staat netjes" gebaar maakt om het publiek te laten zien dat hij helemaal het mannetje is. Door zulke types ontstaan dus opstootjes op tribunes en tussen publiek moet je dat nooit, echt nooit doen.