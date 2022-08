Ja, dat was heel vaak slikken voor iedereen die Peterson in principe een heel waardevolle denker vond of vindt. Die onnodige en bevreemdende tweet over die dikke vrouw op de cover van Sports Illustrated. En daarna weer die schorsing wegens die onnodige en bevreemdende tweet over Elliot Page waarover hij met veel theater zei dat hij liever zou sterven dan die tweet te verwijderen.

Inmiddels heeft hij die tweet verwijderd en is hij niet gestorven, maar poste na het ongedaan maken van zijn schorsing wel meteen het onderstaande screenshot van de betreffende tweet. Well waddayaknow, Twitter verwijderde díé tweet vervolgens weer en nu is het wachten op het volgende schorsingswaardige tweet.

ÓF, gaat Peterson zijn manieren echt beteren zoals te vermoeden valt na het bovenstaande zeer aimabele en introspectieve gesprek waarin hij oud-student en goede vriend @Gregg Hurwitz hem volledig door laat zagen? Want Gregg zegt daar gewoon precies wat iedereen behalve de esthetische onderklasse op rechts dacht: GAST BEHEERS je nou een keer, dit is niet waarom we je zo goed vonden en dit is ook absoluut niet waar je nodig bent. En daar reageert Peterson voor het eerst publiekelijk op met een lichtheid, introspectie, nederigheid en precisie van taal die hij zelf zo propageert in zijn beste werk.

Die precisie van taal, en misschien zelfs eerlijkheid leek overigens wel meteen weer te sneuvelen in de onderstaande (door Twitter verwijderde) tweet. Er bestaat natuurlijk niet zoiets als het "tijdelijk verwijderen" van een tweet, en het permanent verwijderen van die tweet had natuurlijk niets te maken met "unassociated necessary housecleaning of my account", wat dat ook moge betekenen. Hij wilde gewoon terug kunnen op Twitter, en dat snappen we.

Maar, doc, toch blij dat je er weer bent - zo lang het duurt. En we spreken je met draaiende camera's zondag 25 september!

Loool deze ramptweet. (Uiteraard weer verwijderd door Twitter zelf)