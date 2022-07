JP, die absoluut niet met Twitter om kan gaan en zijn vertrek van het platform bombastisch aankondigde maar direct daarna nog 24 keer tweette en twee weken later gewoon weer even boos als vanouds terug was op Twitter, is van Twitter geschorst. Het gaat om de onderstaande tweet over acteur Elliot Page (voorheen actrice Ellen Page): "Remember when pride was a sin? And Ellen Page just had her breasts removed by a criminal physician."

Bovenstaand probeert Peterson elke letter van de tweet uit te leggen en rechtvaardigen. En dat gaat weer precies in de taal en toon die hem soms zo onhebbelijk maken op Twitter (maar zelden in videos).

"The suspension will not be lifted, unless I delete the 'hateful' tweet in question. And I would rather die than do that. And hopefully it will not come to that, but who the hell knows in these increasingly strange days. (...) "If I am required to acknowledge that my tweet violated the Twitter rules. Which rules, you sons of b*tches, exactly, precisely?"

Even later over Elliot: "(...) And how can I describe the fact that someone who was once a woman, and really still is, had her breast cut off, because she, he, they, them, had fallen prey to a viciously harmful fad."

En daarna deze vergelijking met medische experimenten van de nazi's, aangaande het label "criminal physician": "It is clearly the case that the surgical operation performed by the butchers who butchered Elliot/Ellen, was legal. So, was it criminal, or not? Were the operations by the physicians who carried out the Nazi medical experiments legal? Yes, under the laws of the time. But were they criminal? I'll leave that question up to you to answer."

Wat is het weer zwaar allemaal, en bovendien inhoudelijk bedenkelijk.

De transitie-hype is onmiskenbaar en wordt inderdaad actief aangemoedigd door media en instituties. Maar het is niet aan JP om Elliot 'een slachtoffer van een hype' te noemen, want genderdysforie is ook een tijdloos en daadwerkelijk bestaand fenomeen en uiteindelijk weet alleen Elliot hoe doorleefd haar wens was.

Maar goed, de hamvraag: valt de tweet onder "oproepen tot geweld" of "harassment"? Dat zal er aan liggen wie je het vraagt. Het transdebat, ga er maar aan staan.

