Ik kwam met dat voorbeeld omdat ik geen beter voorbeeld had. En dat zegt ook iets.

Een bedreiging wordt bedreigend als je het persoonlijk maakt. Bijvoorbeeld door namen, adressen en werkgegevens van dissidenten te publiceren wat links regelmatig doet. En door dreigementen regelmatig te bekrachtigen; een stronttaart in iemands gezicht; stront op iemands voordeur; een verfrommeld op een voordeur; boter op iemands hoofd smeren; brandstichting bij een hotel in Kedichem en een slapend gezin in Zoetermeer; een nekschot; etc. Het is ook vanwege dit herhaaldelijke geweld dat dreigementen van links veel bedreigender zijn dan die van een dronken twitteraar (die desondanks keihard moet worden aangepakt).

Ook bovenstaande bevelen naar iemand op de openbare weg zijn dreigend bedoeld. Er is geen enkel gesprek mogelijk, de journalist-van-kleur krijgt van de stalinist-van-knot te horen waar hij mag staan. Dat is bij veel linkse demonstraties aan de orde; microfoons afpakken, slaan, schoppen, etc.

Dit staat niet op zichzelf, er is een patroon.