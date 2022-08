Het woord ondernemer heeft vele betekenissen. In het algemeen verwijst het naar een persoon die risico's neemt en bedrijven opricht of erin investeert. Vrouwen hebben met succes de rol van ondernemers op het gebied van zaken op zich genomen. Vrouwen hebben nieuwe bedrijven opgericht en zakelijke ideeën ontwikkeld voor de vooruitgang van de samenleving. Vrouwen hebben echter te maken gehad met maatschappelijke druk en vooroordelen bij het nastreven van hun ideeën.

Veel filosofen door de geschiedenis heen geloofden dat vrouwen minder zakelijke vaardigheden hadden dan mannen. Aristoteles geloofde dat vrouwen van nature beter waren in niet-zakelijke vormen van ondernemerschap, zoals liefdadigheidswerk. Hij geloofde ook dat mannen de leiding moeten nemen over openbare aangelegenheden en leiderschap, omdat ze daartoe beter in staat zijn. Dit geloof zorgde ervoor dat de samenleving vrouwen als inferieur aan mannen behandelde, wat oneerlijk en achterhaald was. Vrouwen kunnen nu sterke zakenvrouwen zijn zonder te worden beoordeeld als minder capabel dan mannen. Margaret Fuller was een feministe en een journaliste en gebruikte haar krant als platform om de discriminatie van vrouwen in het bedrijfsleven te bekritiseren. Ze richtte in 1851 de Woman's Journal op en raakte als uitgever geleidelijk meer betrokken bij de activiteiten van de krant. Ze bood haar medewerkers kansen om zichzelf te verbeteren door middel van opleiding, training en professionele ontwikkeling. Ze verdedigde ook de onderwijskansen van vrouwen door beurzen te verstrekken aan vrouwen om naar Harvard College te gaan. Haar krant was innovatief in de manier waarop het gender behandelde en moedigde andere kranten aan om haar voorbeeld te volgen. Rosalind Russell was een actrice en een journalist die vocht voor het recht van vrouwen om te werken en te slagen als ondernemer. Als actrice wilde ze fulltime werken zonder haar salaris of status in de industrie te verliezen. Ze klaagde haar werkgevers aan wegens oneerlijke beloning, wat uiteindelijk leidde tot gelijke beloning voor mannen en vrouwen die aan toneelstukken werken. Nadat Russell het acteren achter zich had gelaten om haar andere interesses na te jagen, werd ze van 1926-1954 een vaste krantencolumnist voor The New York Herald Tribune. Ze werd een van de eerste vrouwelijke columnisten in grote kranten en pleitte consequent voor vrouwenrechten gedurende haar hele carrière.

Vrouwen hebben bewezen succesvolle ondernemers te zijn - zowel in zakelijke ideeën als als werkgevers - zonder beperkingen die hun worden opgelegd door de samenleving of hun genderrollen als moeder of echtgenote. Vrouwen zijn getalenteerd op elk gebied dat ze kiezen en kunnen uitstekende zakenmensen of werknemers zijn als ze de juiste kansen krijgen. Zowel seksisme tegenover vrouwen op de werkvloer als oude vooroordelen tegenover vrouwen als zakenmensen zorgen ervoor dat veel mensen vrouwelijke ondernemers onderschatten; dit zorgt alleen maar voor verdere tegenslagen als het geïnstitutionaliseerd wordt.