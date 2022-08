Energie is niet meer te betalen en als we een beetje pech hebben wordt het binnenkort (ja echt) alleen nog maar veel duurder. Dat is mooi pet voor iedereen elke maand zijn energierekening moet betalen, en ook mooi pet voor de energiebedrijven, die lastige keuzes moeten maken bij het inkopen van enorme hoeveelheden gas en stroom op een zeer onzekere markt. Maar wat is nu het "maatschappelijke probleem" waar die "betrokken" energiebedrijven op wijzen? Dat sommige mensen hun maandbedrag lager hebben gezet.

Ja kom nou zeg. Natuurlijk is het niet verstandig om als je een gat in je hand ter grootte van, nou ja, je hand hebt, zonder buffer toe te werken naar een jaarafrekening waar je Vladimir tegen zegt. Maar laten we niet vergeten dat 'een hoger maandbedrag' voor die energiebedrijven gewoon 'meer geld op de rekening' betekent. En dat dat best wel uit kan maken, hebben we gezien bij de faillissementen van energieleveranciers aan het begin van deze prijsstijgingen des doods (ver voor de inval in Oekraïne, red.): al die brave hendrikjes met een hoog maandbedrag waren hun hoge maandbedragen kwijt en konden vervolgens voor een nog hoger maandbedrag overstappen naar Eneco.

Een laag maandbedrag betekent meer risico voor de energiebedrijven en minder voor de consument. Niet gek dus dat de afdeling Bonen Tellen van EW u adviseert juist een laag maandbedrag bij uw energieboer in te stellen en de rest van het geld zelf opzij te zetten. Zeker omdat het toezicht op energiebedrijven in Nederland faalt en we in zijn algemeenheid nogal onzekere tijden tegemoet gaan. En waar we dan echt wel zonder kunnen, zijn energiebedrijven die in het AD zonder ook maar 1 kritische vraag mogen leeglopen over al die verschrikkelijke klanten met die verschrikkelijk lage maandbedragen.

The worst is yet to come