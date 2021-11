Curator Willem Jan van Andel handelde het faillissement van het in 2018 gesneuvelde Flexenergie af en komt nu tot de conclusie (uitgebreide lees-pdf) dat iedereen er een puinzooi van maakte. Niet alleen de bestuurders die geen enkele ervaring hadden met het leiden van een bedrijf, zichzelf meer als ideeënmensen zagen (lol, red.) en vooral via talrijke sluikse omwegen zoveel mogelijk geld in hun eigen zakken probeerde te proppen, maar ook de instanties die de rest van Nederland juist moeten beschermen tegen dergelijk frauduleus graaituig met de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voorop. Deze uitdeler van energievergunningen keek volgens de curator alleen of de formuliertjes naar wens waren ingevuld en deed verder geen onderzoek naar het bedrijf. Ook toen na twee jaar de klachten zich al opstapelden greep de ACM nauwelijks in. Ook de Consumentenbond krijgt een veeg uit de pan van de curator, want die stuurde via een collectieve inkoopactie duizenden klanten naar de falende energieboer. Enig onderzoek van de Consumentenbond naar dit bedrijf bleef uit. Twee organisaties die zichzelf presenteren als beschermers van de consumenten, maar die zich als puntje bij paaltje komt makkelijk om de tuin laten leiden door een stel geldbeluste amateurs met een voorliefde voor NEC. Het bewijs dat iedere gek met een stropdas een energiebedrijf kan oprichten als ze maar de gewenste antwoorden invullen op de formuliertjes. Dat verklaart waarom de bedrijfjes links en rechts omdonderen zodra de gasprijs iets omhoog vliegt. Sterker nog, Jaap Bakker die enkele jaren de touwtjes in handen had bij Flexenergie richtte daarna Welkom Energie op die een paar weken terug als eerste omviel. Opvallend detail: de voorliefde voor shirtsponsoring bestond nog steeds, maar verplaatste zich naar NAC. De ACM noemt zichzelf "onafhankelijke toezichthouder" en "beschermer van consumentenbelangen", maar voldeed in de Flexenergie-zaak aan geen van beide. Joehoe formatiekabinet, doe hier eens iets aan, want anders kunnen we over een paar jaar de energiecrisis toevoegen aan de te lange lijst van crisissen die nu al ons landje teisteren en daar hebben we echt de energie niet voor.