Deze twee sukkels hebben zich flink misdragen in een uitgaansgelegenheid in Groningen: "Er ontstaat een korte woordenwisseling en vanuit het niets slaat de verdachte de Groninger vol op z’n kaak. Het slachtoffer komt ten val. Later blijkt dat hij een gebroken kaak heeft overgehouden aan de klap. (...) Een tweede verdachte mengt zich dan in het conflict. Hij gaat de vriend van het slachtoffer te lijf." Volgens de politie is die linker een 'witte man' dus dat zal dan wel zo zijn en zo verpest een klein deel van de witte mannen het weer eens voor de witte mannen die zich wel gewoon kunnen gedragen. Die dikbek op rechts is gewoon een 'man' dus daar zijn ze iets minder zeker. Bent u of kent u de moeder van deze witte man en zijn vette vrind? Opvoeding gefaald! Kent u? Bel de politie!