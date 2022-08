Dit kon wel eens dieper gaan dan bepaalde partijen (VVD met name) willen.

We hebben in Nederland een opvatting over een bestaansminimum, menselijk gezien.

Je moet ergens kunnen wonen, kunnen rekenen op gezondheidszorg, eten, water en energie kunnen betalen. Internet kun je eigenlijk niet meer zonder.

Daarnaast toegang tot onderwijs voor een eigen liberale ontplooing en toegang tot recht omdat er anders mensen met meer macht over burgers gaan heendenderen en je hoeft maar te kijken in de wereld waar dat dan heengaat,

Maar de basis van onze levensstandaard begint te scheuren en te kraken.

Maar we hebben voedselbanken voor mensen die een fulltimebaan hebben.

We hebben zorgmijders.

Een huurwoning laat 10 jaar op zich wachten.

Een klein hokje om in te wonen wordt al heel duur.

We krijgen straks ook mensen en gezinnen die gaan worden afgesloten van energie, of op straat worden gezet.

Die zo maar 10 jaar in een persoonlijk faillissement terecht gaan komen, want ze kunnen niet of zeer beperkt schulden aflossen.

In 2017 leefden 900.000 Nederlanders in armoede.

Inmiddels is er een corona en energiecrisis overheen aan het gaan.

Dus ofwel je laat mensen in de armoede zakken en je kan daklozencentra erbij gaan bouwen. Met alle risico's van verpaupering en crimineel gedrag en mensen die het opgeven en zich kapotdrinken voor hun 60ste.

Dus wie zijn we en waar halen we onze waarden vandaan.

Dat zijn voor de VVD lastige vragen.

Rutte en vooral Sophie gaat dat niet concreet maken.